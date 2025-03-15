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الأحد 16 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس 6 متهمين بالتنقيب غير المشروع للبحث عن الآثار بدار السلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم، بحبس 6  متهمين  بالقيام بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع للبحث عن الآثار، أربعة ايام علي ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط 6 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى الغرف ، وعُثر بداخلها على حفرة "بقُطر نصف متر وعمق 4 متر"، وضُبط بحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتواءه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") وبمواجهتهـــم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام أدوات الحفر المضبوطة حوزتهم ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة دار السلام الجزئية التنقيب غير المشروع للبحث عن الآثار مديرية أمن القاهرة