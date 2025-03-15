جنوب إفريقيا تعرب عن أسفها لطرد سفيرها في واشنطن وسط تصاعد التوترات الدبلوماسية

أعربت رئاسة جنوب إفريقيا عن أسفها لطرد سفيرها لدى الولايات المتحدة، إبراهيم رسول.

وفي منشور على منصة X، دعت جنوب إفريقيا جميع الأطراف إلى الحفاظ على اللباقة الدبلوماسية في التعامل مع القضية، وجددت التزامها بعلاقة قوية مع الولايات المتحدة- وذلك وفق ما نقله موقع أوول أفريكا.

يأتي هذا البيان بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يوم الجمعة أن رسول “لم يعد مرحبًا به”، متهمًا إياه بأنه “سياسي يثير النعرات العرقية” وينتقد الرئيس دونالد ترامب.

وجاء تصريح روبيو عقب ندوة عبر الإنترنت ناقش فيها رسول التغيرات الديمغرافية في الولايات المتحدة وسياسات إدارة ترامب.

تأتي هذه الخطوة الدبلوماسية النادرة وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا بسبب قانون الأراضي المثير للجدل، وادعاءات ترامب بشأن التمييز ضد الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا.

ونفت جنوب إفريقيا هذه الادعاءات، مؤكدة أن قانونها الجديد للأراضي يهدف إلى تصحيح الظلم التاريخي الذي وقع خلال حقبة الفصل العنصري.