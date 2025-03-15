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الأحد 16 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القوات الروسية تقصف منشآت طاقة تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

القوات الروسية
القوات الروسية
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قصفت القوات الروسية، اليوم السبت، البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني ومنشآت الطاقة التي تشغل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: «قصفت القوات المسلحة الروسية البنية التحتية للمطار العسكري الأوكراني، وورش إنتاج الطائرات المسيرة ومستودعات الذخيرة والخدمات اللوجستية ومنشآت الطاقة التي تضمن عمل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني»، حسبما ذكرت وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وأضاف بيان الوزارة، أن القوات الجوية الروسية أسقطت طائرة ميج-29 تابعة لسلاح الجو الأوكراني في معركة جوية.

ووفقًا للوزارة، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية سبع قنابل من طراز «جيه دي إيه إم» وثلاثة صواريخ »هيمارس» و170 طائرة مسيرة أوكرانية.

القوات الروسية المجمع الصناعي العسكري الأوكراني