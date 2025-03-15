كأس مصر.. حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة لخوض مباراة سموحة

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي استعداداً لخوض مباراة سموحة المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام سموحة.

وكان البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة، قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.