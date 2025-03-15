احتفل مع نجله.. مصطفى محمد يسجل هدف فوز نانت على ليل| فيديو

قاد النجم المصري مصطفى محمد فريقه نانت للفوز على ليل بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب لا البوجوار، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

تواجد مصطفى محمد على مقاعد بدلاء فريق نانت في مباراته ضد ليل، وسجل هدف فوز الكناري بعدما شارك بديلًا.

مصطفى محمد يسجل هدف فوز نانت على ليل

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يشهد الشوط الثاني حالة طرد لأحد زملاء مصطفى محمد وهو كاستيليتو في الدقيقة 74، ليكمل نانت اللقاء بنقص عددي.

وشارك مصطفى محمد في الدقيقة 70 بدلًا من زميله سوريا توماس، ولم ينتظر طويلًا حتى هز شباك ليل بهدف في الدقيقة 83 برأسية قوية من عرضية زميله موسيس سيمون.

واحتفل مصطفى محمد بهدفه مع نجله، حيث ذهب إلى زوجته في مدرجات ملعب المباراة، واحتفل مع ابنه بالهدف.

مصطفى محمد مع نجله وزوجته

بذلك، شارك مصطفى محمد في 23 مباراة مع نانت في الدوري الفرنسي هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف، حيث كان يشارك بديلًا في أغلب هذه المباريات.

بتلك النتيجة، رفع نانت رصيده إلى 27 نقطة، ظل بها في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد ليل عند 44 نقطة في المرتبة الخامسة.