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الأحد 16 مارس 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

استدعاء سامادو لمعسكر منتخبه استعدادًا لتصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2025

لاعب المصري البورسعيدي
لاعب المصري البورسعيدي
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تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد البنيني لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء  أتدجيكو سامادو لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي للانضمام لمعسكر منتخب بلاده والذي يخوض خلاله مباراتيه بالجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 واللتين تجمعاه بمنتخبي زيمبابوي وجنوب أفريقيا، حيث تقام المباراة الأولى يوم الخميس المقبل الموافق العشرين من مارس الجاري على ستاد موزيس مابيدا بمدينة دربان بجنوب أفريقيا ، فيما تقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من مارس أيضا على ستاد فيليكس اوفوي بوانيي بالعاصمة الايفوارية أبيدجان.


كان اللاعب أتدجيكو سامادو والبالغ من العمر واحد وعشرين عامًا قد انضم لصفوف المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من صفوف نادي باني جانسي اف سي البنيني علمًا بأن اللاعب يشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع وقد سبق للاعب الانضمام لعدد من التجمعات الماضية لمنتخب بلاده والذي يقوده الألماني جيرنوت روهر.

المصري سامادو بطولة كأس الأمم الأفريقية