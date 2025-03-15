“كاف” يعلن عن مسئولي مباراة المصري وسيمبا التنزاني بالكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " عن قائمة مسئولي مباراة ذهاب دور الثمانية للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق سيمبا التنزاني والمقرر اقامتها في السادسة مساء الأربعاء الموافق الثاني من أبريل المقبل على ستاد السويس الجديد.

وسيقوم سيبيت ليبراتو من جنوب السودان بمهام مراقب المباراة ، ويتولى الأنجولي ايناسيو مانويل مهام مراقب الحكام ، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى الموزمبيقي سليمان حبيبو بينما يتولى النيجيري اودتشي جوان مهام المنسق الأمني للمباراة ، فيما تتولى التونسية نورس الشرني مهام المنسق الإعلامي للمباراة.