الدوري الإنجليزي.. نوتنجهام فورست يكتسح إبسويتش تاون أمام أنظار سام مرسي

تلقى فريق إبسويتش تاون، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري سام مرسي، هزيمة ثقيلة أمام ضيفه نوتنجهام فورست برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب بورتمان رود، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت المباراة سيطرة واضحة من جانب نوتنجهام فورست، الذي تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف دون رد في الشوط الأول عن طريق نيكولا ميلنكوفيتش وأنتوني إيلانجا (هدفين) في الدقائق 35، 37، و41 على التوالي.

مباراة إبسويتش تاون ضد نوتنجهام فورست

وفي الشوط الثاني، أضاف جوتا سيلفا الهدف الرابع لفريق نوتنجهام فورست في الدقيقة 87، بينما سجل إبسويتش تاون هدفين عن طريق ميشال كايوستي وجورج هيرست في الدقيقتين 82 و90+3.

شهدت مباراة إبسويتش تاون ضد نوتنجهام تواجد سام مرسي على مقاعد بدلاء الأول، ولم يشارك في اللقاء، ليشاهد خسارة فريقه على دكة الاحتياط.

شارك سام مرسي في 24 مباراة مع إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا وقدم تمريرة حاسمة.

بهذا الفوز، رفع نوتنجهام فورست رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد إبسويتش تاون عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر.