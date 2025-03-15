نتنياهو يجري محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة بعد فشل المفاوضات

من المقرر أن يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشاورات مساء اليوم السبت، عقب عودة الوفد الإسرائيلي من محادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسري في العاصمة القطرية الدوحة، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأدعت إسرائيل أن حركة حماس قامت بالانحراف عن الاقتراح الأمريكي بتمديد وقف إطلاق النار بعد أن أعلنت الحركة، يوم أمس الجمعة، أنها وافقت على إطلاق سراح الرهينة الأمريكي الإسرائيلي إيدان ألكسندر.

وقالت حماس أيضا إنها ستعيد رفات أربعة رهائن متوفين يحملون الجنسية الأمريكية، بما في ذلك عمر نيوترا وإيتاي تشين وجادي حجاي وجودي وينشتاين هاجاي.

وأكد مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق مقتل الرهائن الأربعة الذين ذكرتهم حماس.

ورفض المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، عرض حماس، يوم أمس الجمعة، محذرا الحركة أنه لم يعد لديها وقت للتفاوض بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسري.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال مسؤولون من حماس، في تصريحات لقناة "بي بي سي العربية"، إن المناقشات بشأن وقف إطلاق النار في غزة قد فشلت.