أسيوط تحتضن أكبر مائدة إفطار جماعي

تناول اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم السبت الإفطار مع المواطنين على اكبر مائدة إفطار جماعى لأهالي الأربعين بحى غرب أسيوط.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظة والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب وممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بحى غرب أسيوط ورجال وشباب وأطفال منطقة الأربعين بحى غرب أسيوط

وعبر الصائمون عن سعادتهم بأكبر مائدة إفطار جماعى بمنطقة الأربعين بحى غرب أسيوط التى قام بها شباب الاربعين بحى غرب أسيوط موجهين الشكر لهم على هذه المائدة الجميلة والرائعة منهم.

جدير بالذكر أن مائدة أهل الأربعين لثانى مرة يتم تنفيذها بمنطقة الأربعين بحى غرب أسيوط

وخلال حفل الإفطار قدم محافظ أسيوط التهنئة لجميع الحضور بشهر رمضان المبارك ناقلًا لهم تهنئة وتحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، معربًا عن سعادته بمشاركة فى الإفطار الجماعي الذى تم تنظيمه لأهالي منطقة الأربعين بحى غرب أسيوط.

وأكد المحافظ أهمية هذه الفعاليات التي تجسد معاني الخير في الشهر الفضيل، وتكريسًا لقيم المحبة والتعاون، وتعزز التواصل بين المواطنين والمسئولين، وتساهم في تعزيز روابط المجتمع، وتهدف إلى إدخال البهجة والسرور في نفوس المواطنين، وتعزيز قيم التضامن والتكافل وتقوية أواصر الإخاء وتوحد النسيج الإجتماعي

وفي نهاية حفل الإفطار حرص المحافظ على إلتقاط العديد من الصور التذكارية مع اهالى منطقة الأربعين بحى غرب أسيوط داعيًا أن يعم مصر الخير والرخاء، وأن يديم المحبة والترابط والوحدة بين أبناء المحافظة، موجهًا الشكر لكل من شارك في التنظيم، مشيدًا بالتعاون المثمر لتقديم هذا الحدث المميز، متمنيًا أن يكون الشهر الفضيل فرصة لمزيد من العطاء والإنجازات في سبيل تحقيق تطلعات أبناء المحافظ.





مائدة افطار الاربعين

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