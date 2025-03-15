اقرأ غدًا في «البوابة».. وفد حماس يصل القاهرة لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار

السبت 15/مارس/2025 - 07:30 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 15 مارس فبراير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

وفد حماس يصل القاهرة لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار

تفاؤل مصرى.. والحركة تطالب بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة.. وتعلن استعدادها لإطلاق سراح أسير أمريكى وإعادة ٤جثث

مكتب نتنياهو يتهم الحركة بالتلاعب وممارسة الحرب النفسية.. واقتراح أمريكى بتمديد الهدنة خلال رمضان وعيد الفصح

مجموعة السبع تدعو لاستئناف المساعدات إلى غزة وإنهاء الحرب

واشنطن تطرد السفير الجنوب أفريقى

وزير الخارجية الأمريكى يتهم إبراهيم رسول بكراهية ترامب

بوتين يعرض الاستسلام على القوات الأوكرانية المحاصرة فى كورسك

بريطانيا تنظم قمة افتراضية لمساعدة أوكرانيا

أخطر الإرهابيين فى العالم.. العراق يعلن مقتل الرجل الثانى فى داعش