رغم تألق مرموش.. مانشستر سيتي يتعثر أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

تعثر فريق مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، أمام ضيفه برايتون بالتعادل 2-2، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تواجد مرموش أساسيًا في تشكيل مانشستر سيتي ضد برايتون، وتسبب في تسجيل هدف فريقه الأول، كما سجل الهدف الثاني للسيتي، قبل أن يغادر ملعب اللقاء في الدقيقة 86؛ لاستبداله بزميله كيفين دي بروين.

مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون

تسبب مرموش في احتساب ركلة جزاء لفريق مانشستر سيتي، حيث استلم كرة في منطقة الجزاء وراوغ مدافع برايتون، الذي أعاق نجم المنتخب الوطني، ليحتسب حكم اللقاء الركلة في الدقيقة 11 نفذها إيرلينج هالاند بنجاح.

وأدرك رفيس أستوبينان التعادل لصالح برايتون في الدقيقة 21، من ركلة حرة ثابتة، سددها بطريقة رائعة.

وأعاد مرموش مانشستر سيتي للمقدمة من جديد، بعدما استلم تمريرة زميله إلكاي جوندوجان في الدقيقة 39، وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم رفاق مرموش بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني، استمر مانشستر سيتي في سيطرته على مجريات اللعب، بعدما تلقى هدفًا عن طريق النيران الصديقة في الدقيقة 48 بواسطة المدافع الشاب عبد القادر خوسانوف بالخطأ في مرماه.

وأضاف عمر مرموش الهدف الرابع له مع السيتي وأيضًا الرابع له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بذلك، خاض مرموش 7 مباريات مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، سجل خلالها 4 أهداف، منها هاتريك في شباك نيوكاسل يونايتد.

وانتقل عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

بتلك النتيجة، حل مانشستر سيتي في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما جاء برايتون في المرتبة السابعة وفي رصيده 47 نقطة.