بيت الحكمة ونهضة مصر يصلان للقائمة الطويلة لجائزة الملتقى لأفضل كتاب للطفل لعام 2025

أعلن الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال عن القائمة الطويلة للكتب المرشحة للفوز بجائزة الملتقى الأفضل كتاب للطفل، في نسختها الثانية عشرة لعام 2025 ، والتي تبلغ قيمتها 75000 درهم إماراتي، توزع بين الفائزين الثلاثة لفئات الجائزة، وقد بلغ عدد الكتب المنافسة في هذه الدورة 95 كتابا رشحتها دور النشر الأعضاء بالملتقى ، حيث تضمنت القائمة الطويلة (10) كتب لكل من فئتي الطفولة المبكرة و الطفولة المتوسطة، بينما تضمنت قائمة فئة اليافعين (6) ستة كتب.

هذا وقد أشاد فاضل حسين الأمين العام للملتقى العربي لناشري كتب الأطفال بدور النشر التي أخذت مكانها في القائمة الطويلة لجائزة الملتقى، متمنيا لهم التوفيق، كما أشار الأستاذ الفاضل حسين إلى الدور الكبير لهذه الجائزة في التقدير والإعلاء من الإبداع المطلوب لتحقيق القفزات النوعية التي من شأنها تعزيز العطاء الداعم باستمرار للارتقاء بمهنة ناشري كتب الأطفال في عالمنا العربي. وفيما يلي القائمة:

أولاً : فئة الطفولة المبكرة

ثانيا: فئة الطفولة المتوسطة

ثالثا: فئة اليافعين:

هذا ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القائمة القصيرة في بداية إبريل المقبل، ليتم بعدها إعلان الفائزين وتكريمهم في حفل خاص ينظم ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل العام 2025.