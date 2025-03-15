المديرية المالية بالبحر الأحمر تنظم إفطارا مجمعا لموظفيها

في جو ساده الحب والمودة بين أسرة العاملين بالمديرية الماليه بالبحر الأحمر، وتحت رعاية علاء عبد الحميد إبراهيم رئيس الإدارة المركزيه مدير المديرية الماليه بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع اللجنه الرياضيه بالمديريه وفريق العلاقات العامه وفريق الإعلام.

نظمت المديرية اليوم، إفطار جماعي بالمديرية الماليه بالبحر الأحمر بحضور العاملين الحاليين والسابقين وأسرهم، وذلك تأكيد على الروح الواحدة السائدة بين أبنائهم.

وخلال الإحتفال جرى تكريم إثنين ممن بلغوا سن التعاقد وهم: جمال عبد العزيز مزارع، وخيري أحمد محمد سعدالله.

وضم الاحتفال ايضا العديد من الأنشطه، ومنها، توزيع جوائز على الفائزين، حيث أشاد الجميع على مدى سعادتهم بذلك اليوم وتقديرهم لجهود المديرية الماليه لتكاتف وتقارب أسرة المديرية الماليه بعضها ببعض

وأكد مدير المديرية الماليه بالبحر الأحمر أنه يدرك أهمية العلاقات الإنسانيه الراقيه من الزملاء وتأثيرها الإيجابي في خلق بيئة عمل تحفيزيه.

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