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الأحد 16 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على 5 شباب تشاجروا بالأسلحة البيضاء داخل نادي الطالبية

لحظة ضبط المتهمين
لحظة ضبط المتهمين
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شهد نادي الطالبية الرياضي بمنطقة فيصل، مساء أمس، مشاجرة عنيفة، بدأت بمشادة كلامية بين عضو وآخر، و تتطورت إلى اشتباك بالأيدي، وتصاعدت  عندما تدخل أربعة من أصدقاء أحد الطرفين، مستخدمين أسلحة بيضاء، من بينها "سنجة" و"خنجر"، مما أسفر عن إصابة العضو أمير رأفت غنيم (30 عامًا) بجرح في الرأس استلزم ثلاث غرز طبية.

تلقى قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من أمن نادي الطالبية الرياضي يفيد بوقوع مشاجرة وإصابة أحد الأعضاء. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وأجرت تحقيقات أولية، كما راجعت كاميرات المراقبة بالنادي، التي وثقت تفاصيل الواقعة.

تمكن أمن النادي من احتجاز 5 من المتهمين داخل المكتب الإداري لحين وصول الشرطة، التي ضبطت الأسلحة المستخدمة، واقتادت المتهمين إلى القسم لاستكمال التحقيقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، و تولت النيابة العامة التحقيق.

الأسلحة البيضاء القبض على 5 بالاسلحة البيضاء بمنطقة فيصل مشاجرة عنيفة