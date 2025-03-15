جهاز منتخب مصر يوضح سبب استبعاد أمام عاشور

كشف مصدر خاص داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، ان استبعاد امام عاشور لاعب الاهلي من قائمة منتخب مصر لاسباب فنية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، ان الجهاز الفني للمنتخب يري استبعاد اللاعب في هذه المرحلة.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن عن قائمة تضم ٢٤ لاعبا استعدادا لمعسكر مارس المقرر انطلاقه غدا ١٦ مارس لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومي ٢١ و٢٥ مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦، وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي

محمد عواد

مصطفي شوبير

عبد العزيز البلعوطي

محمد هاني

أحمد عيد

محمد عبد المنعم

رامي ربيعه

خالد صبحي

حسام عبد المجيد

احمد نبيل كوكا

مروان عطية

محمد شحاته

حمدي فتحي

نبيل دونجا

محمود صابر

احمد سيد زيزو

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

إبراهيم عادل

محمد صلاح

مصطفي فتحي

مصطفي محمد

أسامه فيصل