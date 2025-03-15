محافظ القاهرة يشارك في أكبر حفل إفطار جماعي شعبي بالمطرية

شارك د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة فى أكبر حفل افطار جماعى شعبى فى مصر بعزبة كوم حمادة بالمطرية والذى يقام بالحى للعام الحادى عشر.

وأشاد محافظ القاهرة بحالة الدفء والكرم والبهجة الموجودة بين أبناء الحى فى الافطار الذى شارك به آلاف من الشيوخ والشباب والأطفال، مؤكدًا أن افطار المطرية يجسد روح المحبة والترابط بمصر فى رمضان.

وثمن محافظ القاهرة الجهود التى بذلت لخروج الحدث بالشكل اللائق، مشيراً أن هذا الحدث يعبر عن روح التكافل والتعاون في المجتمع المصري، ويقدم صورة مضيئة ورسالة قوية عن تماسك المجتمع المصري .

كما أشاد محافظ القاهرة بدور شباب "١٥ رمضان" بالمطرية فى التحضيرات الخاصة بالإفطار الجماعي، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تعكس قيم الترابط بين أفراد المجتمع، وتعزز من دور المؤسسات الحكومية في دعم المبادرات الخيرية.

ويقام افطار المطرية منذ عام٢٠١٣ وتقوم فكرته على عمل مائدة إفطار سنوى يشارك فيها كل الأهالي بجهود ذاتية، لتتحول إلى أطول مائدة رمضانية في مصر، ولم يتوقف الإفطار سوى عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ بسبب جائحة كورونا.