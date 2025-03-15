بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام يونيون برلين في الدوري الألماني

سقط فريق بايرن ميونخ في فخ التعادل أمام نظيره يونيون برلين بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد آندر آلتن فورستيري، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وسط محاولات من فريق بايرن ميونخ لافتتاح التسجيل، ولكن دون جدوى.

مباراة يونيون برلين ضد بايرن ميونخ

وفي الشوط الثاني، تمكن البديل ليروي ساني من تسجيل هدف التقدم لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 75، ليمنح فريقه الأمل في تحقيق الفوز.

ولكن فرحة العملاق البافاري لم تدم طويلًا، حيث نجح اللاعب هوليرباخ في تسجيل هدف التعادل لفريق يونيون برلين في الدقيقة 83، ليخطف نقطة ثمينة لفريقه.

بتلك النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 62 نقطة، ليحافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما وصل يونيون برلين رصيده إلى 27 نقطة، ليتواجد في المركز الثالث عشر.