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الأحد 16 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

24 لاعبا في قائمة منتخب مصر استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم

حسام حسن
حسام حسن
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أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن عن قائمة تضم ٢٤  لاعبا استعدادا لمعسكر مارس المقرر انطلاقه غدا ١٦ مارس لخوض مباراتي إثيوبيا و سيراليون المقرر لهما يومي ٢١ و ٢٥ مارس الجاري في الجولة الخامسة و السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ وجاءت كالتالي :
محمد الشناوي 
محمد عواد 
مصطفي شوبير 
عبد العزيز البلعوطي 
محمد هاني 
أحمد عيد 
محمد عبد المنعم 
رامي ربيعه 
خالد صبحي 
حسام عبد المجيد 
احمد نبيل كوكا 
مروان عطية 
محمد شحاته 
حمدي فتحي 
نبيل دونجا 
محمود صابر 
احمد سيد زيزو 
محمود حسن تريزيجيه 
عمر مرموش 
إبراهيم عادل 
محمد صلاح 
مصطفي فتحي 
مصطفي محمد 
أسامه فيصل

الجهاز الفني لمنتخب مصر الكابتن حسام حسن مباراتي إثيوبيا و سيراليون