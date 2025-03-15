لياو يقود تشكيل ميلان ضد كومو في الدوري الإيطالي

أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كومو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

يستضيف فريق ميلان، اليوم السبت، نظيره كومو على ملعب سان سيرو، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود رافائيل لياو تشكيل ميلان أمام كومو، رفقة الأمريكي كريستيان بوليسيتش والمهاجم المكسيكي سانتياجو خيمينيز.

يحتل ميلان المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة، بينما يأتي كومو في المركز الثالث عشر وفي رصيده 29 نقطة.

تشكيل ميلان ضد كومو

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: كايل والكر - ماتيو جابيا - مالك ثياو - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: وارن بوندو - يونس موسى - تيجاني ريندرز

وفي الهجوم: رافائيل لياو - سانتياجو خيمينيز - كريستيان بوليسيتش.