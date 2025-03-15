الأحد.. جامعة قناة السويس تنظم أمسية رمضانية فنية

تستعد الجامعة لتنظيم أمسية رمضانية فنية غدا الأحد الموافق 16 مارس الجاري، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى في تمام الساعة الثامنة مساءً، في أجواء تجمع بين الفن الراقي والأجواء الروحانية لشهر رمضان المبارك.

وتقام الأمسية تحت إشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي من الأستاذ الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، والأستاذ عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتورة هانم توفيق، مستشار اللجنة الفنية، والأستاذة عيشة زين العابدين، مدير إدارة النشاط الفني.

ويتضمن برنامج الأمسية فقرات متميزة يشارك فيها فريق الإنشاد الديني بالجامعة، الذي يقدم مجموعة من الأغاني والأناشيد الدينية، بأداء فردي وجماعي، إلى جانب تقديم الابتهالات والموشحات التي تعكس الطابع الروحاني لهذا الشهر الفضيل.

كما يشارك فريق الموسيقى بالجامعة، الذي يقدم عزفًا لأشهر الأغاني والمعزوفات الموسيقية التي تضفي على الحفل طابعًا فنيًا مميزًا.

وقد استكمل الفريقان استعداداتهما لهذه الأمسية من خلال التدريبات المكثفة والبروفات خلال الفترة الماضية، لضمان تقديم أداء متميز يليق بالمناسبة.