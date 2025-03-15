سجل هدفًا وتسبب في آخر.. مرموش يقود مانشستر سيتي للتقدم على برايتون|فيديو

قاد النجم المصري عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي للتقدم على ضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يشارك مرموش أساسيًا مع مانشستر سيتي ضد برايتون، وتسبب في تسجيل هدف فريقه الأول، كما سجل الهدف الثاني للسيتي.

مرموش يتألق في مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون

تسبب مرموش في احتساب ركلة جزاء لفريق مانشستر سيتي، حيث استلم كرة في منطقة الجزاء وراوغ مدافع برايتون، الذي أعاق نجم المنتخب الوطني، ليحتسب حكم اللقاء الركلة في الدقيقة 11 نفذها إيرلينج هالاند بنجاح.

وأدرك رفيس أستوبينان التعادل لصالح برايتون في الدقيقة 21، من ركلة حرة ثابتة، سددها بطريقة رائعة.

وأعاد مرموش مانشستر سيتي للمقدمة من جديد، بعدما استلم تمريرة زميله إلكاي جوندوجان في الدقيقة 39، وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليضيف الهدف الرابع له مع السيتي وأيضًا الرابع في الدوري الإنجليزي.

بذلك، خاض مرموش 7 مباريات مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، سجل خلالها 4 أهداف، منها هاتريك في شباك نيوكاسل يونايتد.

انتقل عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

يحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يأتي برايتون في المرتبة السابعة وفي رصيده 46 نقطة.