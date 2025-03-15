في بيان رسمي.. الأهلي يرفض عقوبات رابطة الأندية في مباراة القمة 130

أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا للرد علي قرارات رابطة الأندية المصرية، بشأن مباراة القمة 130، والتي اعتمدت هزيمة النادي الأهلي.

وكشف الأهلي في بيانه رفضه قرارات رابطة الأندية، وتمسكه بكافة المطالب التي جاءت بشكوى النادي للجنة الأولمبية، وجاء نص بيان الأهلي الرسمي كالتالي: ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي في جلسته المفتوحة اليوم القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة، بخصوص مباراة القمة التي كان محددًا لها الثلاثاء الماضي، وقرر المجلس ما يلي:

• رفض القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة؛ لأنها تتحمل ومعها الاتحاد المصري لكرة القدم ما آلت إليه الأمور.

• التمسك بكافة المطالب التي جاءت بشكوى النادي للجنة الأولمبية المصرية، والتي تؤكد على أن الأهلي لم ينسحب من مباراة القمة طبقًا للمستندات المقدمة.

• احترام ما يصدر من قرارات عن اللجنة المشكلة لبحث شكوى النادي.

قرارات رابطة الأندية ضد الأهلي

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الاولى من الدور الثاني وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت عقوبات مباراة الزمالك والأهلي على النحو التالي:-

اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزومًا مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقًا للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

رابطة الأندية المصرية المحترفة في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.