ads
الأحد 16 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحقيق مع البلوجر المتهم بمضايقة الفتيات بالبساتين

المتهم
المتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباشر جهات التحقيق تحقيقاتها مع البلوجر المقبوض عليه بمنطقة البساتين لمضايقته الفتيات بالشوارع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم، من كشف ملابسات ما تضمنته مقاطع فيديو تم نشرها على أحد الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى يقوم خلالها أحد الأشخاص بالرقص بحركات خادشة للحياء ومضايقة المارة وخاصة الفتيات بأحد شوارع القاهرة.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائم على نشر تلك المقاطع (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير تلك المقاطع ونشرها على حسابه بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة أعداد المتابعين وتحقيق الربح المادى.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

البساتين وزارة الداخلية البلوجر