التحقيق مع البلوجر المتهم بمضايقة الفتيات بالبساتين

تباشر جهات التحقيق تحقيقاتها مع البلوجر المقبوض عليه بمنطقة البساتين لمضايقته الفتيات بالشوارع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم، من كشف ملابسات ما تضمنته مقاطع فيديو تم نشرها على أحد الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى يقوم خلالها أحد الأشخاص بالرقص بحركات خادشة للحياء ومضايقة المارة وخاصة الفتيات بأحد شوارع القاهرة.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائم على نشر تلك المقاطع (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير تلك المقاطع ونشرها على حسابه بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة أعداد المتابعين وتحقيق الربح المادى.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.