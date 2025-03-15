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الأحد 16 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مبابي يقود تشكيل ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد
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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فياريال، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره فياريال بملعب لا سيراميكا، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الفرنسي كيليان مبابي تشكيل ريال مدريد أمام فياريال، رفقة المغربي براهيم دياز والبرازيلي رودريجو جوس.

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي برشلونة المتصدر، بينما يأتي فياريال في المركز الخامس وفي رصيده 44 نقطة.

تشكيل ريال مدريد ضد فياريال

حراسة المرمى: تيبو كورتوا 

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أوريلين تشواميني - راؤول أسينسيو - فران جارسيا 

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: براهيم دياز - كيليان مبابي - رودريجو جوس.

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