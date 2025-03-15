زيلينسكي: قواتنا ليست محاصرة في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن قوات كييف لا تزال تتصدى لقوات روسيا وكوريا الشمالية في منطقة كورسك الروسية وإنها ليست محاصرة هناك.

وأكد الرئيس الأوكراني -في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد إحاطة من قائد الجيش حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية- "قوات كييف ليست محاصرة في كورسك لكن موسكو تحشد قواتها في مكان قريب لشن هجوم منفصل".

وأشار إلى أن القتال بالقرب من مدينة بوكروفسك الاستراتيجية في شرق أوكرانيا "استقر"، وأن بلاده استخدمت بنجاح خلال القتال صاروخا جديدا بعيد المدى تم إنتاجه محليا.

يأتي هذا فيما أكد بوتين في وقت سابق، الخميس، أنه يؤيد من حيث المبدأ اقتراح ترامب وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في الحرب مع أوكرانيا، لكنه سيواصل القتال لحين تلبية عدة شروط مهمة.

