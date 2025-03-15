تشكيل نانت ضد ليل في الدوري الفرنسي.. موقف مصطفى محمد

أعلن أنطوان كومباري، المدير الفني لفريق نانت، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ليل، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

يستضيف فريق نانت بقيادة مصطفى محمد، اليوم السبت، نظيره ليل على ملعب لا البوجوار، في لقاء ينطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

يجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام ليل، بعدما بدأ أساسيًا مع فريقه في مباراة الجولة الماضية أمام ستراسبورج.

شارك مصطفى محمد في 22 مباراة مع نانت في الدوري الفرنسي هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف فقط، حيث كان يشارك بديلًا في أغلب هذه المباريات.

يحتل نانت بقيادة مهاجمه المصري مصطفى محمد المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة، بينما يأتي ليل في المرتبة الرابعة وفي رصيده 44 نقطة.

تشكيل نانت ضد ليل

حراسة المرمى: لوبيز

خط الدفاع: كوكو - سو - كاستيليتو - كوزا

خط الوسط: ليروكس - تشيرفيلا - أوجوستو

وفي الهجوم: توماس - أبلين - سيمون.