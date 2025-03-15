جيران قاتلة أطفالها بأبو زعبل يكشفون تفاصيل الواقعة

كشف جيران ضحايا الأطفال الثلاثة ضحية والدتهم في أبو زعبل بمركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، عن تفاصيل جديدة في الواقعة، حيث أنهم شاهدوا الأب يحمل أطفاله عقب اكتشافه مقتلهم، وأن الأطفال الثلاثة كانوا مقتولين خنقًا وعلى أحدهم آثار خرابيش بالفم.

وأكد شهود العيان أن جريمة القتل وقعت بعد سحور اليوم، حيث تفاجأ الأهالي في الساعة 8 صباحًا بالأب يحمل ابناءه ويصرخ بعد اكتشاف مقتلهم على يد الأم، حيث قام بإبلاغ الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض على الأم بعد اعترافها بالجريمة.

وأكد الجيران أن الجميع كان يظن أن الأولاد الثلاثة كانوا بحالة إغماء، ولكن إحدى الجيران وضعت يدها على جسدهم ووجدته بارد جدا فتأكدت من وفاتهم.

وتابع الجيران، أن الأم لم يظهر عليها أي علامات غريبة أو اضطراب، وأنها قتلت أولادها وهربت والأب اكتشف الواقعة صباحًا، وتم القبض على المتهمة.

وكشف شهود العيان والجيران في الواقعة، أن تلك الأسرة غريبة عن المنطقة وقدموا إلى الخانكة منذ 3 سنوات، وأن مسقط رأسهم من الصعيد وليس من القليوبية.

وأضاف شهود العيان أن أخر ظهور للأم كان أمس حيث جرى مشاهدتها وهي تحمل طبق حلوى وملابس العيد لأطفالها، مؤكدين أنهم كانت الأم تعالج منذ فترة طويلة بسبب مرضها النفسي.

وجاءت أسماء الضحايا كالآتي: شهد صالح محمود 12 سنة، ومحمود صالح محمود 7 سنوات، وآية صالح محمود 5 سنوات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمكان الحادث، وجرى معاينة الجثامين وفحص مكان الواقعة وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنهم عقب ذلك، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.