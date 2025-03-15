رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب على روسيا دعم وقف إطلاق النار مع أوكرانيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم السبت إنه يجب على روسيا دعم اتفاق وقف إطلاق النار مع أوكرانيا الذي بإمكانه أن يؤدي إلى سلام دائم.

وأعربت فون دير لاين - في تصريحات نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - مجددا عن دعمها لموافقة أوكرانيا على وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه يتعين في الوقت الحالي على روسيا أن تظهر استعدادها لدعم وقف إطلاق النار الذي يؤدي إلى سلام عادل ودائم.

وأضافت فون دير لاين أنه سيتم دعم تعزيز أوكرانيا وقواتها المسلحة، كما سيتم تكثيف الجهود الدفاعية لأوروبا من خلال إعادة تسليحها، مما يعزز الإنفاق الدفاعي.

