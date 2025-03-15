الحماية المدنية بالإسكندرية تنقذ شخصًا بعد انهيار عقار أيل للسقوط

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغ يفيد بوقوع انهيار عقار خالي من السكان بحارة المدورة غرب الإسكندرية، أثناء مرور مواطن يعمل في جمع القمامة.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، التي تمكنت من إنقاذ المواطن بعدما انهارت عليه أحجار واحُتجز داخل عقار خالي من السكان وآيل للسقوط في حارة المدورة بمنطقة بحري.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من قسم شرطة الجمرك بورود بلاغ يفيد احتجاز شخص داخل عقار بحارة المدورة، وعلي الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشف المعاينة محاولة جامع قمامة نباش خلع ألواح خشب يستند عليها جدران وأسقف عقار آيل للسقوط فانهارت عليه الأحجار، ما أدى إلى إصابته وشل حركته واحتجازه داخل العقار المشار إليه.

وتمكن رجال الحماية المدنية من إنقاذه من داخل العقار ونقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، والعرض على جهات التحقيق.