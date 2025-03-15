بنية تحتية رقمية ومشروعات قومية .. شرايين التنمية تشرق من صعيد مصر

أشرقت شمس التنمية فى محافظات الصعيد بعد سنوات من التهميش بعد أن شهدت سنوات طويلة من التحديات والمشاكل التي حالت دون تحقيق التطور في هذه المنطقة حيث كانت مستويات الخدمات الأساسية والاجتماعية والتنموية والصحية متدنية للغاية ولكن مع انطلاق الجمهورية الجديدة، وضعت الدولة المصرية صعيد مصر على خارطة التطوير من خلال تحقيق نهضة تنموية قومية شاملة فى شتى القطاعات .

نبضات التنمية تدق فى قلب الصعيد

وشهدت محافظات الصعيد ملحمة تنموية غير مسبوقة بجميع القطاعات والخدمات وذلك تحقيقًا لرؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال تحسين مستوى معيشته ، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، وإتاحة التعليم وضمان جودته وجودة الخدمات الصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية، وتطوير البنية التحتية الرقمية لتعلن مرحلة جديدة من تاريخ محافظة المنيا دقت فيها نبضات التنمية فى قلب المنيا عروس الصعيد لتعلن بداية عهد جديد اشرقت فية شمس الجمهورية الجديدة بعد عشر سنوات من العمل في كل القطاعات وتحركات فى كل اتجاة من اجل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، الأمر الذى ترتب عليه إحداث نقلة نوعية تاريخية في كافة قطاعات عروس الصعيد بين مشروعات قومية وقلاع صناعية واقتصاد وعمران و تنمية و مرافق و صحة و طاقة وتعليم .

طفرة تنموية فى جميع القطاعات بعروس الصعيد

وشهدت عروس الصعيد خلال السنوات العشر الماضية، طفرة تنموية كبرى فى جميع القطاعات وأسفرت عن نهضة عمرانية وصناعية وزراعية، بالتوازى مع بناء الإنسان من مبادرة "حياة كريمة"

شبكة طرق غير مسبوقة

شبكة طرق بالمنيا

حققت شبكة الطرق بمحافظة المنيا ، تطورا ملحوظا فى الأونة الأخيرة تضاهي شبكات الطرق العالمية وكانت المحافظة على موعد مع عملية تطوير شاملة من خلال شبكة طرق غير مسبوقة فتحت افاق جديدة للأستثمار وخلقت شريان جديد للتنمية الاقتصادية يقود عروس الصعيد نحو افاق التنمية وذلك من خلال تنفيذ 740 مشروعاً بإجمالي تكلفة 6.3 مليار جنيه، تم الانتهاء من 693 مشروعاً، وجار تنفيذ 23 مشروعًا، أبرزها محور كوبري سمالوط على النيل بطول 24 كم وتطوير الطريق الصحراوي الغربي بطول 97 كم مما كان لة اثر كبير في دعم مشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية وإنشاء المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية التى اسهمت بدور كبير فى جذب الإستثمارات بإعتبارها الشريان الذى يربط بين مناطق الانتاج والاستهلاك، ومناطق الانتاج والتصدير، بالإضافة إلى دورها الخدمى فى الوصول إلى أماكن توطين الصناعات وتأمين حركة النقل ودفع حركة الاقتصاد وتوفير فرص الاستثمار فكان "الـمشروع القومى للطرق" لتنمية أكثر من 7 آلاف كيلومتر من الطرق وما يقرب من 200 كوبرى لرفع كفاءة الطرق الحالية وإنشاء طرق جديدة، لتحسين البنية التحتية وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

المعصرة أول قرية نموذجية في الصعيد

المعصرة

وانطلقت قرية المعصرة بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا كأول قرية نموذجية في الصعيد لتخرج من رحم مبادرة حياة كريمة قريه متكاملة بها جميع الخدمات النموذجية و المشروعات التنموية العملاقة ودخلت القرية التاريخ من أوسع أبوابه بفضل مشروعات عظيمة وعملاقة أقيمت داخلها ضمن مبادرة حياة كريمة حتى تحولت إلى مدينة تضم جميع الخدمات الأساسية فهى تضم معظم المرافق والخدمات الأساسية، وكانت أولى القرى التى يدخلها الإنترنت فائق السرعة فى المنيا، ثم تزيّنت وتجملت لتصبح من ضمن القرى النموذجية المدرجة على مستوى الجمهورية حيث جرى توصيل شبكات الصرف الصحى والغاز والإنترنت فائق السرعة «الفيبر»، ودعم شبكات الكهرباء والمياه، وإنشاء وتطوير الوحدة الصحية والمعهد الدينى وجميع مدارس القرية، ومجمع خدمات حكومى وآخر زراعى ومركز شباب يضم ملعباً قانونياً لكرة القدم، و الانتهاء من أعمال الرصف

هذا ويبلغ تعداد سكان قرية المعصرة نحو 30 ألف نسمة تقريباً، وأصبحت أولى القرى في محافظة المنيا وشمال الصعيد التي تنتهي فيها مشروعات المبادرة الرئاسية بنسبة 100% .

طفرة فى قطاع الكهرباء بمحافظة المنيا

شهد قطاع الكهرباء بمحافظة المنيا تطورا غير مسبوق حيث تم افتتاح مركز التحكم الإقليمى بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، لخدمة خمس محافظات (المنيا، بنى سويف، الفيوم، أسيوط، الوادى الجديد)، ضمن مشروع تطوير مراكز التحكم فى الطاقة بالمنطقة الجنوبية، والمتضمن إحلال مركز التحكم الإقليمى القائم بنجع حمادى بمنطقة كهرباء مصر العليا، وإقامة مركز تحكم إقليمى جديد بسمالوط بمنطقة كهرباء مصر الوسطى، من خلال تعاون مشترك بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وهيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا)، ويتحكم المركز فى (106) محطة للجهود ( 132 ك ف / 66 ك ف / 33 ك ف ) ، وينتج عن هذا المشروع تطوير شبكة الاتصالات القائمة وزيادة موثوقيتها لربط كافة المحطات بمراكز التحكمات الإقليمية فى الدولة.

قطاع الإسكان فى قلب التنمية

وفى قطاع الإسكان، تم افتتاح 22 عمارة (جنة 1) بعدد 528 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمدينة المنيا الجديدة، بمساحات من 100م2 إلى 150م2، والمشروع محاط بسور وبوابات للأمن، يضم حمام سباحة ومساحات خضراء، وجميع العمارات بها أسانسير، والعمارة الواحدة تتكون من أرضى + 5 أدوار متكررة، بالإضافة لافتتاح مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة المنيا الجديدة، بعدد 85 عمارة بإجمالى 2040 وحدة سكنية.

ورغم التحديات التي تواجه الدولة والظروف الصعبة التي يمر بها العالم، فإن افتتاح المشروعات القومية في مصر مستمر ولا يتوقف بما يمثل رسالة واضحة بوجود عزيمة وإصرار لدي السواعد المصرية على مواجهة التحديات والعبور بمصر نحو عالم أفضل .