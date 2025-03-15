دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان.. تعرفوا عليه

يحرص المسلمون في شهر رمضان المبارك على الدعاء كل يوم، ويبحثون عن أفضل الأدعية، ونقدم لكم بعض أدعية اليوم الخامس عشرمن شهر رمضان:



اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرما صنعت، وأبوء لك بنعمتك على وأبوك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واللهم اجعلني يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس، وأدخلني مدخلاً كريماً.

اللَّهُمَّ صَلِّ علَى مُحَمَّدٍ وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما صَلَّيْتَ علَى إبْرَاهِيمَ وعلَى آلِ إبْرَاهِيمَ؛ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ علَى مُحَمَّدٍ وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما بَارَكْتَ علَى إبْرَاهِيمَ وعلَى آلِ إبْرَاهِيمَ؛ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

اللَّهمَّ اجعلنا هَادِين مُهتَدين غَير ضالِّين ولا مُضِلِّين ، سِلماً لأَوْلِيائِك، حَرباً على أَعدائِك ، نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَن أَحَبَّكَ ونُعادي بِعَدَاوتِك مَن خَالَفك.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَاناً لا يرتَدُّ ونعِيماً لا يَنْفَد وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فِي أَعلى جَنَّةِ الخُلْدِ.

اللَّهُمَّ آتِنِي الحِكمة الَّتِي مَنْ أُوتِيها فَقَد أُوْتِي خَيْراً كَثِيراً.

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِا فأنت خَيرُ الرَّاحِمِين وَارْزُقْنِا، فأَنت خَير الرَّازِقِين

واختِمْ بِالصَّالِحَاتِ أَعْمَالَنَا وبِالسَّعَادة آجَالنا وَبَلِّغنا مِمَّا يُرْضِـيكَ آمَالنَا.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شمالي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَالهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وَعَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَنَقٌ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ التَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِب.

اللَّهُمَّ كُنْ لِلْمُسْلِمين المستَضعَفِين فِي كُلَّ مَكَان ، اللهم فَرِّجْ هَمَّهُم ، وَنَفِّسْ كَرْبَهُم.

اللَّهُمَّ ارفَع رَايَتهُم ، وَاكْبِتْ عَدُوَّهُم ، وحِّد صَفَّهُم ، وَاجمَع كَلمتهُم ، ورُدَّهُم إِلَيْكَ رَدَّاً جَمِيلاً.

اللَّهُمَّ بَارِكَ فِي نَفْسِي ، وَفِي سَمْعِي ، وفي بَصَرِي ، وفي روحِي ، وفِي خَلْقِي ، وفِي خُلُقِي ، وَفِي أَهلِي ، وَفِِي مَحْيَاي ، وَفِي مَمَاتِي ، وَفِي عَمَلِي ، وتَقَبَّلْ حَسَنَاتِي ، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ العُلَى مِنَ الجَنَّةِ.

رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ،رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَينَا إِصْرَاً كَمَا حَمَلْتَهَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ واعفُ عَنَّا وّاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أنْتَ مولانَا فَانْصُرْنَا عَلَى القومِ الكَافِرِينَ.

اللَّهُمَّ قِنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللَّهُمَّ كن لنا عوناً ومعيناً حافظاً وناصراً ومؤيداً وأميناً، اللَّهُمَّ حُفَنَا بألطافك الخفية، ونجِنا من كلّ بلاءٍ وبلية، واقبضنا إليك غير مفتونين ولا ضالين، واحشرنا في زمرة الصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.

اللَّهُمَّ نسألك بأنك الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، بأن تحسن خاتمتنا، وتجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا ونور أبصارنا وإلى الجنة طريقنا، اللَّهُمَّ ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار،اللَّهُمَّ اجعله حجة لنا، ولا تجعله برحمتك حجة علينا، اللَّهُمَّ واجعله ختاماً لأعمالنا يا رحمن يا رحيم.

وصلِّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، أكثر من الصلاة على النبي يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك، اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.