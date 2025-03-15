القاهرة الإخبارية: نتنياهو في مأزق بعد تبني المقترح الأمريكي للإفراج عن المحتجزين

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن مشاورات أمنية ستُعقد اليوم بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف كاتس، ورؤساء الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وأوضحت أن الاجتماع سيناقش عدة قضايا، أبرزها التطورات الأخيرة بعد إعلان حركة حماس موافقتها على الإفراج عن الجندي الأمريكي والتفاوض بشأن إطلاق سراح أربعة محتجزين آخرين يحملون جنسيات مزدوجة.

وأشارت أبو شمسية، خلال تغطيتها على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن نتنياهو يواجه مأزقًا حقيقيًا، لا سيما بعد تبنّيه المقترح الأمريكي الذي يدعو إلى إطلاق سراح المحتجزين الأحياء والأموات.

وأضافت أن الإعلام الإسرائيلي وصف موقف حماس بالإيجابي، حيث أبدت استعدادها للانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات.

ولفتت إلى أن تصريحات نتنياهو السابقة ووسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى أنه يركز على الموقف الأمريكي، مؤكدًا أن التقدم في المفاوضات سيكون عبر دفعات صغيرة، وهو النهج الذي يسعى إلى تحقيقه.