الداخلية تضبط 60 مليون قطعة ألعاب نارية خلال شهر رمضان المبارك

حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين، نجحت وزارة الداخلية فى ضبط أكثر من 60 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام منذ بداية شهر رمضان المبارك.

فى ضوء جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة وتصنيع والاتجار فى الألعاب النارية لما تمثله من خطورة على سلامة المواطنين، فقد قام قطاع الأمن العام تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بتوجيه حملات مكبرة منذ بداية شهر رمضان المبارك استهدفت مصنعى ومروجى الألعاب النارية، وأسفرت الجهود خلال الفترة من (1- 14) الجارى عن ضبط (1300 قضية بعدد 1339متهم - عدد 9 ورش تصنيع) بمضبوطات بلغت (أكثر من 60 مليون قطعة مختلفة الأنواع والأحجام - كمية كبيرة من المواد الخام والمستلزمات التى تستخدم فى التصنيع).



هذا وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تصنيع وترويج الألعاب النارية حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.