رئيسة وزراء إيطاليا: لا خطط للمشاركة بوجود عسكري في أوكرانيا

أكد مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية اليوم /السبت/ أن جورجا ملوني شاركت في الاجتماع الافتراضي لـ"تحالف الراغبين" الذي ترأسه نظيرها البريطاني كير ستارمر، إلا أنها أشارت إلى "أنه ليس هناك خطط للمشاركة بتواجد عسكري في أوكرانيا"

وأضاف المكتب - في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم /السبت/- أن "ملوني" أكدت أن إيطاليا تعتزم مواصلة العمل مع الشركاء الأوروبيين والغربيين والولايات المتحدة الأمريكية للحصول على ضمانات أمنية موثوقة وفعالة، مشيرة إلى أنه من غير المحتمل المشاركة في قوة عسكرية على الأرض.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد عقد في وقت سابق اليوم الاجتماع الافتراضي لـ"تحالف الراغبين" بمشاركة قادة وزعماء حوالي 25 دولة ومنظمة والذي استمر نحو 90 دقيقة تقريبا.