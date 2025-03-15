جامعة المنوفية تحرز تقدمًا جديدًا على المستوى العالمي

أعلن الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعةالمنوفية ، عن تحقيق الجامعة تقدما جديدا على المستوى العالمي بتصنيف الأداء الأكاديمي للجامعات بإصدار 2025 ،حيث حصلت جامعة المنوفية على الترتيب 793 من إجمالي 3000 جامعة عالمية، لتتقدم 11 مركزًا عن العام الماضي 2023-2024،ومحليا بالمركز 11 من بين 37 جامعة حكومية وخاصة في تصنيف الجامعات وفق الأداء الأكاديمي «University Ranking by Academic Performance (URAP)»، إصدار 2024-2025.

وأشاد الدكتور أحمد القاصد؛ بالإنجاز الذي تم تحقيقه، وحصول الجامعة على هذا الترتيب المتقدم في التصنيف العالمي؛ مؤكداً أن الجامعة حققت مراكز مرموقة بكافة التصنيفات الدولية، وجاءت في صدارة الجامعات المصرية، ومن ضمن أفضل الجامعات العالمية، وتجاوزت عددًا كبيراً من الجامعات المرموقة محليا ودوليا .

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا التصنيف يهدف إلى تطوير نظام تصنيف الجامعات العالمية بناءً على مؤشرات الأداء الأكاديمي التي تعكس جودة وكمية منشوراتها العلمية، وأيضا تحديد مجالات التقدم المحتملة فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الأكاديمي.

وأضاف الدكتور أحمد القاصد أن هذا التقدم يعكس مساعي الجامعة، وخططها الطموحة؛ للنهوض بالعملية التعليمية، والبحثية، والتوسع في التعاون الدولي، وزيادة معدلات النشر في المجلات، والدوريات العلمية ذات السمعة الأكاديمية، والعلمية المتميزة، وتشجيع البحوث العلمية المتميزة التي تخدم البحث العلمي والمجتمع، وتسهم في تطوره، وتتسق مع رؤية مصر 2030، للتنمية المستدامة، التي يأتي من ضمنها دعم البحث العلمي، وربطه بالتعليم، والتنمية.والصناعة ،معربا عن سعادته بهذا الإنجاز، وموجهًا التهنئة لكل منسوبي الجامعة متمنيا للجامعة المزيد من التقدم والرقي .

وأوضح الدكتور حاتم سيدأحمد عميدكلية الحاسبات والمعلومات والمشرف علي مركز المعلومات بالجامعة؛ أن تصنيف (UARP) يعتمد فى تقييمه للجامعات على عدة مؤشرات تقيس الأداء الأكاديمي، وكذلك عدد الاستشهادات العلمية لمنسوبي الجامعة المنشورة في قاعدة بيانات WOS، ومعامل تأثير تلك المقالات، وكذلك حجم المشاركات الدولية في الأبحاث

وأضاف ان التصنيف يعتمد على 6 مؤشرات للأداء الأكاديمي يشكل الإنتاج العلمي أساس منهجية التصنيف، فيتم استخدام كل من جودة، وعدد الإنتاج العلمي، والاستشهادات المرجعية، وأداء التعاون البحثي الدولي كمؤشرات له.