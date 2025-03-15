منتخب الجوالة بجامعة كفر الشيخ يشارك في اليوم الكشفي الترويحي والإفطار الجماعي

فى أجواء رمضانية مبهجة ووسط حضور واسع سادت فيه روح المودة والحب والإخاء.. نظم منتخب الجوالة بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضه اليوم الكشفي الترويحي والافطار الجماعي بمؤسسة دار الحنان لليتيمات، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية، والدكتور صبحي سراج مستشار لجنة الجواله بالجامعه، ومتابعة الاستاذ ايهاب جاد مدير عام الادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، وتنفيذ ادارة الجوالة والخدمة العامة بالادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، علي أن الاهتمام برعاية الأيتام واجب دينى واجتماعى، وأن الجامعة معنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها حماية حقوق الطفل وان يحيا حياة أفضل، فسعادتهم ورسم الابتسامة على وجه الطفل من أولوياتنا.

وأضاف الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن مشاركة الطلاب فى حفل الافطار جاء بالتزامن مع الاحتفال بيوم اليتيم سعياً لرسم البهجة على وجة أطفال الدار، ويعد يوم اليتيم من الأيام التي تعكس الحب والتآلف والرحمة في قلوبنا جميعاً؛ فلنكن لهم يد العون، ووجة الشكر للدكتورة لمياء لطفي رئيس مجلس ادارة الدار، والعاملين بها علي المجهود الرائع المبذول تجاة أبنائهم.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمشاركة طلبة الجامعة مثل هذه المناسبات، موضحا حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية المتنوعة لدورها المهم في تكوين شخصية الطلبة وتنمية مهاراتهم لاكتساب خبرات وثقافات متنوعة مشيرا إلى أهمية دور النشاط الكشفي والجوالة لتعزيز روح الولاء والانتماء الوطني.