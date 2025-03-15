رابطة الأندية: ملتزمون بقرار اللجنة الأولمبية بعد شكوى الأهلي

أكدت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة احمد دياب، الالتزام بقرار اللجنة الأولمبية المصرية بعد شكوي الاهلي التي تقدم بها ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية.

وقالت رابطة الأندية المصرية المحترفة، ننتظر البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.

ومن جانبها أحالت اللجنة الأولمبية المصرية الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة إلى اللجنة المختصة لدراستها.

وتتعلق الشكوى بوقائع مرتبطة بمباراة القمة في الدوري المصري.

وأكدت اللجنة الأولمبية المصرية أنها ستسعى للبت في الشكوى والرد عليها قبل انطلاق الجولة القادمة من المسابقة.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة اصدرت عقوبات الجولة الأولى من الدور الثاني، وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

عقوبات مباراة الزمالك والأهلي:

كما تقرر اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزا بنتيجة 3-0، وذلك وفقا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

كما تقرر خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوما مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.