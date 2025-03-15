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الأحد 16 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عماد الدين حسين: خطة مصر لإعادة إعمار غزة دون تهجير أهله تحظى بدعم المجتمع الدولي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق"، إن القمة العربية ناقشت بشكل أساسي خطة مصر لإعادة إعمار غزة، مشيرًا، إلى أنّ خطة مصر لإعادة إعمار غزة دون تهجير أهله تحظى بدعم المجتمع الدولى.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك موقفًا عربيًا واضحًا برفض السياسات الصهيونية الأمريكية التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مضيفًا، أن القمة وجهت دعوة للمجتمع الدولي للتدخل والضغط على إسرائيل للالتزام بمراحل الهدنة والانسحاب الكامل من جنوب لبنان.

وأشار إلى أن إسرائيل تمارس ضغوطًا على الفلسطينيين والدول العربية عبر منع وصول المساعدات الإنسانية.

https://www.youtue.com/watch?v=SZjOAIZLCw

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