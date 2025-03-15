إطلاق قوافل طبية مجانية بجميع مراكز المنيا ضمن احتفالات العيد القومي

أعلنت محافظة المنيا عن انطلاق قوافل طبية مجانية بجميع مراكز المحافظة، ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي الـ106، وذلك في إطار جهود المحافظة لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية الطبية لكافة الفئات، خاصة الأكثر احتياجًا.

وتشمل القوافل الطبية تقديم خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة، ومنها الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، بالإضافة إلى مبادرة “صحة المرأة” للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، مع توفير الفحوصات والعلاج اللازم بالمجان.

هذا وتستمر القوافل في تقديم خدماتها بمختلف مراكز وقرى المحافظة خلال شهر مارس الجارى، لضمان وصول الرعاية الصحية المتكاملة لكافة المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالقطاع الصحي وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة أن القوافل بدأت عملها في مراكز المحافظة، حيث تتواجد القوافل الطبية أمام دواوين الوحدات المحلية للمراكز حتى 19 مارس الجارى، حيث تم تخصيص فريق طبي متنقل، لتقديم الخدمات الصحية بدءًا من الساعة 9 صباحًا وحتى بعد الإفطار، لافتا إلى أن القوافل تشمل لأول مرة استشارات تغذية متخصصة لأصحاب الأمراض المزمنة، لتقديم التوعية بالتغذية السليمة والصيام الآمن لمرضى السكري، الضغط، أمراض القلب، الكلى، والجهاز الهضمي.