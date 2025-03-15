غدا.. "الصحفيين" تكشف سر اكتشاف مخطوط نادر يعود للقرن الـ19

تعقد نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأحد 16 مارس، في تمام الثانية ظهرًا بقاعة أمين الرافعي، للإعلان عن تفاصيل مشروع “ذاكرة الصحافة المصرية”، الذي يستهدف تطوير مكتبة النقابة، وتعزيز مقتنياتها التاريخية، وحفظها للأجيال القادمة.

وتدعو النقابة جميع الصحفيين والباحثين المهتمين، خاصة الراغبين في التطوع لدعم المشروع، لحضور المؤتمر والمشاركة في هذه المبادرة الثقافية الرائدة.

يأتي ذلك بعد إعلان النقابة الأسبوع الماضي عن اكتشاف مخطوط نادر يعود للقرن التاسع عشر، خلال أعمال الجرد والتطوير الجارية بمكتبتها، تحت إشراف الدكتور خالد عزب، مستشار النقابة للتوثيق ومشروعات الرقمنة.

جدير بالذكر أن نقابة الصحفيين كانت قد أطلقت في 15 أغسطس الماضي مشروع “الأرشيف الرقمي للصحافة المصرية”، بهدف جمع وحفظ تراث الصحافة المصرية، وتطوير مكتبتها، وإتاحة كنوزها النادرة للباحثين والصحفيين والجمهور المصري