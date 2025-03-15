تسببت في إغلاق الطرق وانقطاع الكهرباء.. حرائق غابات مدمرة تجتاح أوكلاهوما في أمريكا وتدفع السلطات لإصدار أوامر إخلاء

السبت 15/مارس/2025 - 04:23 م

انتقلت العواصف القوية التي اجتاحت معظم الولايات الأمريكية شرقًا، باتجاه وادي المسيسبي وجنوب البلاد، بعدما تسببت في رياح عاتية ألحقت أضرارًا بالمباني، وأثارت عواصف ترابية أدت إلى حوادث سير مميتة، كما أشعلت أكثر من 100 حريق في عدة ولايات وسطى.

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، شهدت ولاية ميزوري، يوم الجمعة، عدة أعاصير ضمن موجة من الأحوال الجوية العنيفة التي يُتوقع أن تؤثر على أكثر من 100 مليون شخص.

وتنبأت التوقعات بهبوب رياح تصل سرعتها إلى 130 كيلومترًا في الساعة، ممتدة من الحدود الكندية حتى ولاية تكساس، مما يزيد من احتمالات العواصف الثلجية في المناطق الشمالية الباردة، ويرفع خطر اندلاع الحرائق في المناطق الجنوبية الأكثر دفئًا وجفافًا.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرات من أعاصير وعواصف رعدية شديدة، صباح السبت، شملت ولايات ألاباما، كنتاكي، مسيسيبي، تينيسي، إلينوي، إنديانا، وتكساس.

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، الجمعة، في حوادث سير تسببت بها عاصفة ترابية اجتاحت مقاطعة أماريلو بولاية تكساس، بحسب ما أفادت به الرقيب سيندي باركلي من إدارة السلامة العامة بالولاية. وأشارت إلى أن أحد الحوادث شمل اصطدامًا جماعيًا لنحو 38 مركبة.

وصفت باركلي المشهد بأنه الأسوأ الذي رأته على الإطلاق، مشيرة إلى أن انعدام الرؤية حال دون تمكن فرق الإنقاذ من تقدير حجم الأضرار حتى انقشع الغبار جزئيًا.

وفي ولاية أوكلاهوما، أُمرت عدة مجتمعات بالإخلاء بعد اندلاع أكثر من 130 حريقًا في أنحاء الولاية، بينما تسببت الرياح العاتية في انقلاب عدة شاحنات نقل كبيرة.

أما تشارلز دانيال، وهو سائق شاحنة في غرب أوكلاهوما، فقد وصف الوضع بالمروع، قائلًا: "هناك كميات هائلة من الرمال والغبار في الهواء، ولا أجرؤ على تجاوز سرعة 55 ميلًا في الساعة، فأي زيادة قد تتسبب في انقلاب الشاحنة".

يتوقع استمرار العواصف العنيفة حتى نهاية الأسبوع، حيث حذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال وقوع أعاصير وهبوب رياح مدمرة في ولايتي ميسيسيبي وألاباما يوم السبت، فيما قد تتسبب الأمطار الغزيرة في فيضانات مفاجئة ببعض مناطق الساحل الشرقي يوم الأحد.

صرّح بيل بانتينغ، من مركز التنبؤ بالعواصف التابع لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية في أوكلاهوما، بأن مثل هذه الظواهر الجوية ليست غير مألوفة في شهر مارس، لكن ما يميز هذه العاصفة هو اتساع نطاقها وشدتها العالية، مما يؤدي إلى تأثيرات واسعة النطاق.

أعاصير تضرب ميزوري وتلحق أضرارًا بالمباني

أكدت هيئة الأرصاد الجوية وقوع ما لا يقل عن خمسة أعاصير في ميزوري يوم الجمعة، من بينها إعصار ضرب منطقة سانت لويس، متسببًا في أضرار بعدة مبانٍ، بما في ذلك مركز تجاري في مدينة رولّا، حيث تم الإبلاغ عن الإعصار بعد ظهر الجمعة.

وحذر مركز التنبؤ بالعواصف من أن العواصف السريعة قد تؤدي إلى تشكّل أعاصير وهطول برد بحجم كرات البيسبول، إلا أن الخطر الأكبر يكمن في الرياح العاتية التي قد تصل سرعتها إلى 160 كيلومترًا في الساعة، أي ما يعادل قوة الأعاصير المدارية.

وأشار المركز إلى أن بعض المناطق في ميسيسيبي، بما في ذلك جاكسون وهاتيسبيرغ، وأجزاء من ألاباما، مثل برمنغهام وتوسكالوسا، ستكون الأكثر عرضة لخطر الأعاصير العنيفة. كما يُتوقع أن تتأثر مناطق أخرى، مثل شرق لويزيانا، وغرب جورجيا، ووسط تينيسي، وغرب فلوريدا بانهاندل، بعواصف شديدة.

حرائق الغابات تنتشر بسرعة بسبب الرياح القوية والطقس الجاف

أدت الرياح العاتية والطقس الجاف إلى انتشار سريع لحرائق الغابات في السهول الجنوبية، ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء في ولايات تكساس، أوكلاهوما، كانساس، ميزوري، ونيو مكسيكو يوم الجمعة.

وفي مقاطعة روبرتس بولاية تكساس، شمال شرق أماريلو، اندلع حريق امتد بسرعة من أقل من كيلومتر مربع إلى نحو 85 كيلومترًا مربعًا، وفقًا لخدمة الغابات بجامعة تكساس A&M، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من احتوائه مساء الجمعة.

كما اندلع حريق آخر جنوب المنطقة، وامتد ليغطي 10 كيلومترات مربعة قبل أن تتم السيطرة عليه بعد الظهر.

وفي أوكلاهوما، تم تفعيل مركز الطوارئ بالولاية بعد اندلاع عدة حرائق سريعة الانتشار، مما دفع السلطات إلى إجلاء سكان بلدة ليدي في غرب الولاية، إضافة إلى منطقة ريفية شرق مدينة نورمان.

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