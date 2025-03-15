رئيس «كاف» يؤكد: محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية عن جدارة

أكد الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أن النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية هذا العام عن جدارة واستحقاق.

وقال موتسيبي في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»: «محمد صلاح يستحق التتويج بالكرة الذهبية بكل تأكيد، لأنه أفضل لاعب في العالم ويجعلنا فخورين للغاية».

تصريحات موتسيبي رئيس «كاف» عن محمد صلاح

وأضاف رئيس «كاف»: «محمد صلاح لاعب استثنائي، وسنكون سعداء أن نرى أحد أبناء قارتنا يتوج بالكرة الذهبية، وصلاح يستحقها عن جدارة».

وشدد موتسيبي على أحقية صلاح بالجائزة بنسبة 100%، واصفًا إياه باللاعب الرائع والاستثنائي الذي يجعل القارة الأفريقية بأكملها فخورة.

وأتم باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: «لا شيء سيسعدنا أكثر من رؤية أحد أبناء قارتنا يتوج بهذه الجائزة المرموقة».

موتسيبي رئيس «كاف»

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 27 هدفًا، كما يعتلي قائمة صانعي الأهداف في البريميرليج برصيد 17 هدفًا.

وتوج محمد صلاح أمس الجمعة بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر فبراير، كما حصد جائزة أفضل هدف في نادي ليفربول عن الشهر ذاته.