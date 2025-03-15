ستارمر: أي خطة سلام بشأن أوكرانيا تتطلب تعاونا أمريكيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم السبت، إن الخطط المتعلقة بأوكرانيا في حال وقف إطلاق النار مع روسيا وتحقيق السلام الدائم يجب أن تشمل تعاون الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن ستارمر قوله خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماعه الافتراضي مع "تحالف الراغبين"، والذي يضم دولا من أوروبا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا:" لم يتغير الموقف تجاه الولايات المتحدة. لقد كنت واضحًا بشأن ضرورة القيام بذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة... نتحدث مع الولايات المتحدة يوميًا"، مضيفًا أن مستشاره للأمن القومي عاد من الولايات المتحدة اليوم السبت.

وقال ستارمر، بعد اجتماعه الافتراضي مع قادة العالم، إنهم اتفقوا على أن يجتمع المخططون العسكريون مرة أخرى في المملكة المتحدة هذا الأسبوع "لوضع خطط عملية لكيفية دعم جيوشنا لأمن أوكرانيا المستقبلي".

وأضاف: "سنسرع دعمنا العسكري، ونُشدد عقوباتنا على عائدات روسيا، ونواصل استكشاف جميع السبل القانونية لضمان دفع روسيا ثمن الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا".