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الأحد 16 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إكسترا نيوز: إفطار المطرية يحضره 100 ألف صائم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت نجاة الجبالي مراسلة إكسترا نيوز، إن إفطار المطرية، أكبر مائدة إفطار رمضانية في مصر، وفي الوطن العربي، وقد تحول لايقونة الإفطار الرمضاني.

ولفتت خلال رسالتها على الهواء، إلى أن حفل إفطار المطرية يعد له منذ 3 أشهر، وشارك أكثر من ألفين شخص من سكان المطرية، في التجهيز له، ويستهدف إفطار 100 ألف شخص، وهى الطاقة الاستيعابية لـ18 شارع.

وأشارت إلى أنه حتى ظهر اليوم تم إعداد 50 ألف وجبة، ومستمرون في إعداد باقي الوجبات.

وأردفت أن إفطار المطرية، يقام كل سنة منذ 2013، لم يتوقف إلا عامين أثناء جائحة كورونا، ثم عادت لتجمع المصريين على 2500 طاولة، هذا العام، في أكبر إفطار رمضاني.

ووصفت الأجواء في المطرية، بالكرنفالية، وأن جدران المطرية، زينت بكل ما ارتبط بشهر رمضان، منوهة إلى أن الإفطار لا يحضره سكان المطرية فقط، وإنما يستقبل مصريين من كل مكان، وأجانب وعرب، وشخصيات مهمة، ومؤثري السوشيال ميديا.

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