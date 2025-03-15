أرشفة ورقمنة أعمال وجوائز الراحل أحمد راتب

انضمت لمياء راتب ابنة الفنان الراحل أحمد راتب لمبادرة "ديجيتايزد" لتوثيق وأرشفة أعماله.

ويعد النجم أحمد راتب فنانا استثنائيا حيث قدم أكثر من 500 عمل فني ومنذ ظهوره الأول وتنبأ له أساتذة الفن أنه سيصبح أيقونة وأولهم النجم الراحل فؤاد المهندس وبالفعل أثبت ذلك بأدواره وأسماء شخصياته التي أصبحت من علامات السينما في مصر والوطن العربي.

قدم راتب خلال مشواره الفني عدد كبير من الأعمال التي حفرت في تاريخ السينما من أبرزها مسرحية "سك علي بناتك" عام 1980" وفيلم "يارب ولد" عام 1984 والذي يعد من أهم الأفلام الكوميدية في حياته وفيلم "واحدة بواحدة" في نفس العام أيضا والذي تسبب في زيادة قاعدة جماهيره بشكل كبير نظرا للنجاح الساحق الذي حققه، وفيلم "الإرهاب والكباب" عام 1992 الذي شهد أزهي مراحل نضجه الفني وفيلم "الإرهابي" عام 1994.

وتستهدف مبادرة "ديجيتايزد" في الأساس الحفاظ على التراث الفني والثقافي بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل وستحمل العديد من المفاجآت.