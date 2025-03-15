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الأحد 16 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موقف مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

عمر مرموش لاعب مانشستر
عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي
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أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة برايتون، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق مانشستر سيتي بقيادة مرموش، اليوم السبت، نظيره برايتون على ملعب الاتحاد، في لقاء ينطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود عمر مرموش تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون، ليتواجد ضمن رباعي هجومي رفقة إيرلينج هالاند، سافينيو، وجيريمي دوكو.

خاض مرموش 6 مباريات مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، سجل خلالها 3 أهداف (هاتريك) وفي ذلك في مباراة واحدة أمام نيوكاسل يونايتد.

انتقل عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

يحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يأتي برايتون في المرتبة السابعة وفي رصيده 46 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي ضد برايتون 

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا 

خط الدفاع: ريكو لويس - عبد القادر خوسانوف - روبن دياز - جوشكو جفارديول 

خط الوسط الدفاعي: نيكولاس جونزاليس - إلكاي جوندوجان

خط الوسط الهجومي: جيريمي دوكو - عمر مرموش - سافينيو

وفي الهجوم: إيرلينج هالاند.

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