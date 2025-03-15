رابطة الأندية تعتمد هزيمة الأهلي في القمة وتخصم 3 نقاط وتقر عقوبات مالية ضخمة

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من الدور الثاني، وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025

عقوبات مباراة الزمالك والأهلي:

كما تقرر اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزا بنتيجة 3-0، وذلك وفقا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

كما تقرر خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوما مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

وتنتظر رابطة الأندية المصرية المحترفة البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.