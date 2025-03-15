تشكيل بايرن ميونخ ضد يونيون برلين في الدوري الألماني

أعلن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة يونيون برلين، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

يحل فريق بايرن ميونخ، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره يونيون برلين بملعب استاد آندر آلتن فورستيري، في لقاء ينطلق في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

يقود الإنجليزي هاري كين تشكيل بايرن ميونخ أمام يونيون برلين، بجانب القوة الهجومية الضاربة المتمثلة في مايكل أوليسي وجمال موسيالا وسيرج جنابري.

ويغيب الحارس المخضرم مانويل نوير عن صفوف بايرن ميونخ ضد يونيون برلين، للإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

يتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 61 نقطة، بينما يأتي يونيون برلين في المركز الرابع عشر وفي رصيده 26 نقطة.

تشكيل بايرن ميونخ ضد يونيون برلين

حراسة المرمى: جوناس أوربيج

خط الدفاع: جوزسيب ستانيسيتش - دايوت أوباميكانو - إيريك داير - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: ليون جورتسيكا - جوشوا كيميش - جمال موسيالا

وفي الهجوم: مايكل أوليسي - هاري كين - سيرج جنابري.