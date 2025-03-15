المنشاوي يتابع استكمال إنجازات جامعة أسيوط الأهلية في الإنشاءات والتجهيزات

في إطار المتابعة المستمرة لأعمال جامعة أسيوط الأهلية، قال الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمكلف بتسيير الأعمال بجامعة أسيوط الأهلية، إن القيادة السياسية تواصل دعمها الكبير لإنشاء الجامعات الأهلية، وتجهيزها بأحدث التقنيات التكنولوجية والبنية التحتية المتطورة، مما يعزز قدرة الجامعة على مواكبة المعايير الدولية في التعليم العالي.

وأشار إلى أن جامعة أسيوط الأهلية تسعى لتقديم برامج دراسية مبتكرة تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة في تطوير جودة التعليم وتعزيز البحث العلمي.

وقام الدكتور المنشاوي بزيارة إلى مقر جامعة أسيوط الأهلية بمدينة أسيوط الجديدة، وكان في استقباله الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، ومصطفى حسن، أمين عام الجامعة، بهدف متابعة سير العمل في الجامعة وضمان استكمال الإنجازات الحالية.

وأكد الدكتور المنشاوي على أهمية التعاون والتكامل بين الجامعة الحكومية والأهلية لتحسين تجربة التعليم الجامعي، كما أكد على أن جامعة أسيوط الأهلية تعتمد على استثمار الموارد بشكل يضمن استدامة المشروع وقدرته على مواكبة التطورات التعليمية، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تهدف لتحقيق أرباح، بل تقوم بإعادة استثمار الإيرادات في تطوير بنيتها التحتية وتحسين جودة التعليم بما يسهم في تأهيل الطلاب وتلبية احتياجات سوق العمل.

وخلال الزيارة، ترأس الدكتور المنشاوي اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات المختلفة بالجامعة، حيث تم التأكيد على ضرورة استكمال تجهيز الكليات والمعامل والمكتبات، بالإضافة إلى استكمال تركيب أنظمة التكييف، وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي لضمان سير العمل بفعالية وكفاءة. كما تم التركيز على ضرورة إجراء الصيانة الدورية للمرافق والمعدات، مع الالتزام الكامل بمعايير الصحة والسلامة المهنية.